Жёсткое приземление

Фото: Михаил Палинчак

В этом сценарии получившая на президентских и парламентских выборах огромный аванс от населения страны актёрская труппа на этот аванс с куражом месяц за месяцем лихо катается по стране как по огромному супермаркету. Поскольку зритель проголосовал за «сюжетик с позитивчиком», то в сценарии нет ни разборов завалов в кладовых супермаркета, ни инвентаризации продукции, ни травли свободно бегающих по маркету крыс и тараканов разной расцветки. Одним словом, ничего такого, от чего зрители могут заскучать, задаться ненужными вопросами или даже – ни приведи Господи! - потянуться к пульту переключить канал.

В итоге, набив свои тележки доверху no-name-законодателями с кипами наспех наштампованных ими законов, непрофессионалами-министрами, не подписанными актами о продолжении сотрудничества с МВФ, грамотно снятыми видеосказками о пользе «формулы Штайнмайера» и тому подобными вещами Зеленский и его ближайшие соратники по актёрской труппе подкатывают к кассе супермаркета. Намереваясь по-быстрому проехать мимо кассы и умчаться на студию – нужно спешить за реквизитом к следующей серии шоу.

Но тут подготовленный творческой группой Зеленского сценарий неожиданно ломается. И вдруг подходит суровый охранник. Сообщая, что главный продюсер всего шоу – Пани Реальность – требует от звёзд шоу… расплатиться. За всё приобретённое. И не виртуальными заверениями в стиле «Денег нет, но вы держитесь», а прямо сейчас. Наличностью. Реальной. Пошарив по карманам Зеленский, Богдан и ещё несколько актёров «зелёного театра» наскребают несколько монет мелочи и озадаченно смотрят друг на друга. Занавес, finite la commedia.

Примерно так можно было бы в привычной для Зеленского и его коллег из телешоу, залетевших волею уставших от старых политиков украинцев во власть, описать происходящую прямо сейчас и прямо на наших глазах трансформацию. Трансформацию виртуального Зе!шоу для страны и мира в реальные дела и поступки, что сопровождается контактом с реальностью. Не восторженной реальностью почитателей и фанатов. А местами просто шероховатой, а местами до боли колючей реальностью воюющей страны, расколотого (в том числе стараниями самого Зеленского) общества и подуставшего от извечного украинского хаоса международного окружения, где каждый – сам за себя.

Искусственно срежиссированный «медовый месяц» Зеленского во власти с уводом общества в виртуальную повестку дня (о том, почему общество приняло и проголосовало за эту повестку - отдельная и очень сложная тема) объективно затянулся. И закончился 1 октября с согласием Киева узаконить российских ставленников в оккупированных Россией районах «днр-лнр». «Маятник качнулся в правильную сторону», как пел Егор Летов.

Предсказуемо порвалось там, где было тоньше. То есть там, где было меньше всего профессионализма и адекватности существующим серьёзным вызовам – во внешнеполитической сфере. ПриЗЕмление на реальную землю, которое на самом деле произошло ещё месяц назад, после оформления капитуляции на Донбассе в формате «пакта Штайнмайера-Путина» увидело и всё общество. Именно негативная реакция общества на капитуляцию перед Москвой и заставила Зеленского при приземлении с высоты виртуальных сценариев попытаться смягчить удар о реальную землю экстренно созванным брифингом и видеобращением, незапланированным визитом в Верховную Раду на встречу с лидерами фракций и неубедительными заверениями придворных дипломатов о том, что «всё под контролем».

Брифінг Зеленського: "формула Штайнмайєра" та "особливий статус Донбасу"

Оказавшись в пространстве реально принимаемых решений (согласие с российскими условиями завершения конфликта на Донбассе, настойчивые попытки компенсировать Коломойскому потерю «Приватбанка», сорванные переговоры с МВФ о продолжении сотрудничества, форсирование запуска продажи земли) и их последствий новой власти теперь придётся реагировать по-новому.

По большому счёту путей у неё всего два. Первый – сделать ставку, наконец, на профессионализм. Привлечь к сотрудничеству профессионалов (в том числе и из недружественных политических лагерей), разработать стратегию и тактику действий, реалистичный антикризисный план действий для страны. И реализовывать этот план, пойдя на непопулярные шаги как для населения, так и для совсем не чужого олигарха Коломойского. Второй путь – усилить наметившиеся авторитарные тенденции и попытаться удержать ситуацию «закручиванием гаек».

Есть, конечно, и «срединный вариант» - продолжать нынешние хаотические, бессистемные и непрофессиональные действия, без плана и вИдения целей всей этой бурной активности. Действуя таким образом, конечно, некоторое время ещё можно будет продержаться. Но это время очень ограничено – «медовый месяц» Зеленского и 73% поддержавших его избирателей бесповоротно ушёл в прошлое. И спустя всего несколько недель Зеленскому и Ко всё равно придётся делать выбор между двумя выше названными вариантами. С единственным уточнением - тогда придётся выбирать в ещё более ухудшившихся и жёстких условиях. Потому что в условиях роста энтропии время играет и будет дальше активно играть против заигравшихся шоуменов во власти.