Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
ГлавнаяБлогиБлог Андрея Миселюка

Жёсткое приземление

Затянувшаяся попытка Зеленского превратить украинцев в массовку своего президент-шоу «Прелести виртуальной Украины» больно аукнулась автору сценария.

Фото: Михаил Палинчак

В этом сценарии получившая на президентских и парламентских выборах огромный аванс от населения страны актёрская труппа на этот аванс с куражом месяц за месяцем лихо катается по стране как по огромному супермаркету. Поскольку зритель проголосовал за «сюжетик с позитивчиком», то в сценарии нет ни разборов завалов в кладовых супермаркета, ни инвентаризации продукции, ни травли свободно бегающих по маркету крыс и тараканов разной расцветки. Одним словом, ничего такого, от чего зрители могут заскучать, задаться ненужными вопросами или даже – ни приведи Господи! - потянуться к пульту переключить канал.

В итоге, набив свои тележки доверху no-name-законодателями с кипами наспех наштампованных ими законов, непрофессионалами-министрами, не подписанными актами о продолжении сотрудничества с МВФ, грамотно снятыми видеосказками о пользе «формулы Штайнмайера» и тому подобными вещами Зеленский и его ближайшие соратники по актёрской труппе подкатывают к кассе супермаркета. Намереваясь по-быстрому проехать мимо кассы и умчаться на студию – нужно спешить за реквизитом к следующей серии шоу.

Но тут подготовленный творческой группой Зеленского сценарий неожиданно ломается. И вдруг подходит суровый охранник. Сообщая, что главный продюсер всего шоу – Пани Реальность – требует от звёзд шоу… расплатиться. За всё приобретённое. И не виртуальными заверениями в стиле «Денег нет, но вы держитесь», а прямо сейчас. Наличностью. Реальной. Пошарив по карманам Зеленский, Богдан и ещё несколько актёров «зелёного театра» наскребают несколько монет мелочи и озадаченно смотрят друг на друга. Занавес, finite la commedia.

Примерно так можно было бы в привычной для Зеленского и его коллег из телешоу, залетевших волею уставших от старых политиков украинцев во власть, описать происходящую прямо сейчас и прямо на наших глазах трансформацию. Трансформацию виртуального Зе!шоу для страны и мира в реальные дела и поступки, что сопровождается контактом с реальностью. Не восторженной реальностью почитателей и фанатов. А местами просто шероховатой, а местами до боли колючей реальностью воюющей страны, расколотого (в том числе стараниями самого Зеленского) общества и подуставшего от извечного украинского хаоса международного окружения, где каждый – сам за себя.

Искусственно срежиссированный «медовый месяц» Зеленского во власти с уводом общества в виртуальную повестку дня (о том, почему общество приняло и проголосовало за эту повестку - отдельная и очень сложная тема) объективно затянулся. И закончился 1 октября с согласием Киева узаконить российских ставленников в оккупированных Россией районах «днр-лнр». «Маятник качнулся в правильную сторону», как пел Егор Летов.

Предсказуемо порвалось там, где было тоньше. То есть там, где было меньше всего профессионализма и адекватности существующим серьёзным вызовам – во внешнеполитической сфере. ПриЗЕмление на реальную землю, которое на самом деле произошло ещё месяц назад, после оформления капитуляции на Донбассе в формате «пакта Штайнмайера-Путина» увидело и всё общество. Именно негативная реакция общества на капитуляцию перед Москвой и заставила Зеленского при приземлении с высоты виртуальных сценариев попытаться смягчить удар о реальную землю экстренно созванным брифингом и видеобращением, незапланированным визитом в Верховную Раду на встречу с лидерами фракций и неубедительными заверениями придворных дипломатов о том, что «всё под контролем».

Брифінг Зеленського: &quot;формула Штайнмайєра&quot; та &quot;особливий статус Донбасу&quot;

Оказавшись в пространстве реально принимаемых решений (согласие с российскими условиями завершения конфликта на Донбассе, настойчивые попытки компенсировать Коломойскому потерю «Приватбанка», сорванные переговоры с МВФ о продолжении сотрудничества, форсирование запуска продажи земли) и их последствий новой власти теперь придётся реагировать по-новому.

По большому счёту путей у неё всего два. Первый – сделать ставку, наконец, на профессионализм. Привлечь к сотрудничеству профессионалов (в том числе и из недружественных политических лагерей), разработать стратегию и тактику действий, реалистичный антикризисный план действий для страны. И реализовывать этот план, пойдя на непопулярные шаги как для населения, так и для совсем не чужого олигарха Коломойского. Второй путь – усилить наметившиеся авторитарные тенденции и попытаться удержать ситуацию «закручиванием гаек».

Есть, конечно, и «срединный вариант» - продолжать нынешние хаотические, бессистемные и непрофессиональные действия, без плана и вИдения целей всей этой бурной активности. Действуя таким образом, конечно, некоторое время ещё можно будет продержаться. Но это время очень ограничено – «медовый месяц» Зеленского и 73% поддержавших его избирателей бесповоротно ушёл в прошлое. И спустя всего несколько недель Зеленскому и Ко всё равно придётся делать выбор между двумя выше названными вариантами. С единственным уточнением - тогда придётся выбирать в ещё более ухудшившихся и жёстких условиях. Потому что в условиях роста энтропии время играет и будет дальше активно играть против заигравшихся шоуменов во власти.

Андрей Миселюк Андрей Миселюк , Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,

Другие записи блога:

Читайте также