Рада сегодня рассмотрит 12 законопроектов, в том числе - об ответственности за незаконное обогащение

Все документы парламент проголосует в первом чтении.

Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 11 сентября, рассмотрит законопроект №1031 о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение в первом чтении. Соответствующий документ включен в повестку дня парламента.

Все законопроекты сегодняшней повестки дня будут рассмотрены в первом чтении.

Рада рассмотрит законопроекты №1047 по габаритно-весовому контролю, №1037 о приватизации госимущества, №1059 об отмене паевого участия застройщика в развитии инфраструктуры населенного пункта, №1065 о правовой защите географических названий, №1068 об усовершенствовании законодательства из-за принятия закона о стандартизации, №1052 и №1081 о реформировании норм строительства.

В повестке указаны законопроекты №1085 о защите прав потребителей финуслуг, №1070 о реформировании проведения финансовой реструктуризации, №1057 касательно единого взноса и доходов физлиц, №1029 об механизмах предотвращения коррупции.

Кроме того парламент рассмотрит 4 проекта постановления о переименовании сел.