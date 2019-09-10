Президент Чехии намерен обсудить с Зеленским вопрос русинов

Президент Чехии Милош Земан пообещал обсудить вопрос русинов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Radio Praha.

Отмечается, что Земан во время встречи с делегацией русинов в Праге согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые, по их словам, требуют своего официального признания в качестве отдельного и статуса автономии для своей территории.

"Милош Земан пообещал обсудить этот вопрос с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент подчеркнул, что изменение системы централизации – исключительно внутреннее дело Украины", - говорится в сообщении.

В числе делегации был и священник Димитрий Сидор, ранее получивший условный срок за посягательство на территориальную целостность Украины.

"В СМИ звучали утверждения, что деятельность Дмитрия Сидора финансируется Кремлем для дестабилизации ситуации в Закарпатье", - отмечается в сообщении.

"Господин президент подчеркнул, что полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Его слова – лишь констатация содержания Минских договоренностей. Изменение централизации, которое они предполагают, – целиком и полностью внутреннее дело Украины. В этот процесс господин президент ни в коем случае не будет вмешиваться", - прокомментировал результаты встречи Земана с русинами пресс-секретарь президента Чехии.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис назвал действия активистов, которые выступают от имени русинов, такими, которые дестабилизируют Украину.

"Русинский вопрос - это не вопрос национальности, а политический проект, который в значительной степени поддерживает, продвигает и финансирует Кремль с целью дестабилизации ситуации в Украине, прежде всего на Закарпатье", - сообщил Перебийнис.