​Глава комитета ВР по правоохранительной деятельности предлагает переподчинить Нацгвардию Кабмину

Глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский предлагает забрать Национальную гвардию из подчинения Министерства внутренних дел и отдать ее в управление Кабинету министров.

Об этом он рассказал LB.ua в кулуарах парламента.

"Перезапуск и улучшение Нацгвардии сейчас актуальны. Моя точка зрения - там не должно быть классических тяжелых военных формирований. Она (Нацгвардия, - ред.) больше исполняет полномочия правоохранительного органа. На этом этапе можно говорить о подчинении Кабмину, тогда будет достигнута координация", - отметил нардеп от "Слуги народа".

Законопроект, разработанный Офисом президента, предлагал подчинить Нацгвардию главе государства. Однако 9 сентября комитет отложил рассмотрение документа.

"Законопроект не рассматривали, потому что по поводу концептуальных вещей все еще продолжается дискуссия", - отметил Монастырский, по настоянию которого документ не согласовали.

Отметим, что Монастырский был помощником близкого к Арсену Авакову экс-нардепа Антона Геращенко.

Ранее СМИ сообщали, что 4 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков и президент Владимир Зеленский встречались в ОП. По данным источников, Аваков отказался отдать Зеленскому Нацгвардию и в случае такого голосования парламента пригрозил отставкой.