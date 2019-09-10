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​Глава комитета ВР по правоохранительной деятельности предлагает переподчинить Нацгвардию Кабмину

Сейчас НГУ управляет министр внутренних дел

​Глава комитета ВР по правоохранительной деятельности предлагает переподчинить Нацгвардию Кабмину
Денис Монастырский
Фото: Resonance.ua

Глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский предлагает забрать Национальную гвардию из подчинения Министерства внутренних дел и отдать ее в управление Кабинету министров

Об этом он рассказал LB.ua в кулуарах парламента. 

"Перезапуск и улучшение Нацгвардии сейчас актуальны. Моя точка зрения - там не должно быть классических тяжелых военных формирований. Она (Нацгвардия, - ред.) больше исполняет полномочия правоохранительного органа. На этом этапе можно говорить о подчинении Кабмину, тогда будет достигнута координация", - отметил нардеп от "Слуги народа". 

Законопроект, разработанный Офисом президента, предлагал подчинить Нацгвардию главе государства. Однако 9 сентября комитет отложил рассмотрение документа. 

"Законопроект не рассматривали, потому что по поводу концептуальных вещей все еще продолжается дискуссия", - отметил Монастырский, по настоянию которого документ не согласовали.

Отметим, что Монастырский был помощником близкого к Арсену Авакову экс-нардепа Антона Геращенко.

Ранее СМИ сообщали, что 4 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков и президент Владимир Зеленский встречались в ОП. По данным источников, Аваков отказался отдать Зеленскому Нацгвардию и в случае такого голосования парламента пригрозил отставкой. 

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