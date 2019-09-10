Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Рябошапка анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных депутатов
Рябошапка анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных депутатов
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
​Гонтарева: если продолжат гнобить, буду просить убежище в Великобритании
​Гонтарева: если продолжат гнобить, буду просить убежище в Великобритании
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Гонорар чемпиона UFC Хабиба оказался в 21 раз больше, чем Порье
Гонорар чемпиона UFC Хабиба оказался в 21 раз больше, чем Порье
Лицемерие
Лицемерие
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
ГлавнаяПолитика

В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО из Украины

"Когда это будет сделано, то позволит перейти к какому-то следующему вопросу".

В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО из Украины
Богдан Яременко
Фото: Анна Стешенко

В партии "Слуга народа" для восстановления доверия и деоккупации Донбасса готовы обсуждать вывод американских инструкторов с территории Украины.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в интервью ТСН.ua.

По его словам, важно восстанавливать доверие "путем переговоров, реализации каких-то конкретных маленьких действий, возвращения пленных".

"Конечно, это улучшит атмосферу за столом переговоров - когда это будет сделано, то позволит перейти к какому-то следующему вопросу. Не обязательно об изменении украинской Конституции или амнистии, потому что еще есть масса гуманитарных вопросов на линии разграничения, вопрос вывода иностранных войск с территории Украины", - отметил Яременко.

"Да, россияне скажут, что речь идет об американских инструкторах с территории Украины, мы скажем, что о российских нерегулярных военных формированиях с оккупированных территорий. Но до этой дискуссии все равно нужно дойти", - добавил он.

Напомним, американские инструкторы проводили совместные с ВСУ учения на Яворовском полигоне во Львовской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также