В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО из Украины

"Когда это будет сделано, то позволит перейти к какому-то следующему вопросу".

В партии "Слуга народа" для восстановления доверия и деоккупации Донбасса готовы обсуждать вывод американских инструкторов с территории Украины.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в интервью ТСН.ua.

По его словам, важно восстанавливать доверие "путем переговоров, реализации каких-то конкретных маленьких действий, возвращения пленных".

"Конечно, это улучшит атмосферу за столом переговоров - когда это будет сделано, то позволит перейти к какому-то следующему вопросу. Не обязательно об изменении украинской Конституции или амнистии, потому что еще есть масса гуманитарных вопросов на линии разграничения, вопрос вывода иностранных войск с территории Украины", - отметил Яременко.

"Да, россияне скажут, что речь идет об американских инструкторах с территории Украины, мы скажем, что о российских нерегулярных военных формированиях с оккупированных территорий. Но до этой дискуссии все равно нужно дойти", - добавил он.

Напомним, американские инструкторы проводили совместные с ВСУ учения на Яворовском полигоне во Львовской области.