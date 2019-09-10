Бывшая депутат Верховной Рады Надежда Савченко стала на учет в Центр занятости для поиска работы.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Неожиданно в СМИ вызвала фурор новость о том, что я обратилась в Центр занятости в поисках работы и получила официальный статус безработного человека в нашей стране. А то что у нас десятки тысяч безработных людей в Украине, которые выживают с помощью подработок и не могут найти работу официально оформленную в трудовую книжку, не интересует никого?!", - написала Савченко.

Она выразила надежду, что вопрос безработицы в Украине будет интересен новой власти.

"Для СМИ привычно бегать только за политическим сенсациями. Журналисты мало освещают реальные проблемы простых людей, потому что это, как они считают, неинтересно. Надеюсь, вопрос безработицы в Украине и поиска работы украинцами за рубежом будет интересен новой власти. Потому что для того ее и выбирали...". - добавила экс-нардеп.

Напомним, на внеочередных выборах в Верховную Раду Савченко не смогла переизбраться в парламент. Она баллотировалась по самому маленькому прифронтовому округу №51 в Донецкой области и набрала всего восемь голосов (1,20%).

В 2014 году Савченко была первым номером избирательного списка "Батькивщины".