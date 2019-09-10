Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине, если это будет нужно их участникам

Президент США назвал обмен пленными между Украиной и РФ гигантским шагом к миру.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров.

Об этом он сказал в Вашингтоне 9 сентября, передает Голос Америки.

"Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им требовалось, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялся очень и очень положительное событие" , - заявил Дональд Трамп.

7 сентября Трамп назвал обмен пленными между Украиной и РФ гигантским шагом к миру.

Расширить круг участников переговоров в "нормандском формате" за счет руководителей Великобритании и США предложил президент Украины Владимир Зеленский.

О готовности США присоединиться к "нормандскому формату" ранее сообщал представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Франция предложила провести встречу "нормандской четверки" в ближайшие дни в Париже.