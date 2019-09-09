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Германия и США не признают "выборы" в оккупированном Россией Крыму

ыборы на украинской территории должна организовывать Украина.

Германия и США не признают "выборы" в оккупированном Россией Крыму
Фото: perepel-krym.ru

Германия и США не признают проведение Россией так называемых "местных выборов" на территории оккупированного Крыма.

В МИД Германии заявили, что местные выборы, организованные Россией в Крыму и Севастополе, не имеют силы.

"Территории были аннексированы Россией с нарушением международного права. Выборы на украинской территории должна организовывать Украина", - говорится в сообщении в твиттере.

О непризнании выборов, проведенных российскими властями в аннексированном Крыму, также заявило посольство США в Киеве.

"Мы не признаем результаты так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями России. Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении посольства в твиттере.

Посольство США также призвало Россию "соблюдать и уважать" резолюцию Совбеза ООН о сбитом самолете MH17 и "в полной мере сотрудничать со следствием, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц", виновных в этом преступлении.

Ранее заявления о непризнании выборов на оккупированной территории опубликовали Литва, Латвия, Эстония и Грузия, а такжепредставительство ЕС в Украине.

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество дать правовую оценку действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" на временно оккупированной территории Крыма.

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