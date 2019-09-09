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Прокуратура Крыма намерена вызвать Сенцова и Кольченко для дачи показаний

Им должны предоставить статус потерпевших.

Прокуратура Крыма намерена вызвать Сенцова и Кольченко для дачи показаний
Фото: Макс Левин

Прокуратура Крыма будет вызывать освобожденных из заключения РФ украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко для дачи показаний. Об этом сообщает "Громадське радио" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Екатерину Диденко.

"Прокуратура Крыма будет вызывать для дачи показаний освобожденных из плена украинских Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищения весной 2014 года в оккупированном Крыму", - сказала Диденко.

Процессуальные действия будут проводиться после того, как украинцев обследуют врачи.

"В деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, сегодня врачи "Феофании" сообщили, что в больнице на лечении находится 8 освобожденных украинцев, всем им уже поставили предварительные диагнозы. Какие именно – врачи не разглашают.

Один из тех, кому нужно отдельное лечение, является Станислав Клых, его уже направили в специализированное отделение военного госпиталя. Отмечалось, что Олег Сенцов в больнице еще не появлялся.

Пресс-центр Минобороны сообщал, что состояние здоровья освобожденных украинских моряков, которых направили на осмотр в военный госпиталь расценивается как удовлетворительное.

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