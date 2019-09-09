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Латвия доставила грузовик с гумпомощью для жителей Марьинки и Станицы Луганской

Жителям доставили медицинский перевязочный материал, одежду, детские игрушки.

Латвия доставила грузовик с гумпомощью для жителей Марьинки и Станицы Луганской
Фото: dn.gov.ua

Делегация Латвийской Республики сегодня, 9 сентября доставила грузовик с гуманитарной помощью для жителей Марьинки и Станицы Луганской. Об этом сказано в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

Этот груз сопровождал груз посол Латвии в Украине Юрис Пойканс.

"В этот раз мы привезли медицинский перевязочный материал, одежду, детские игрушки, которые силами Национальной гвардии Украины будут переданы в Марьинку и Станицу Луганскую", - сообщается в пресс-службе.

Посол также отметил, что это 16-й груз с гумпомощью из Латвии. В целом, за все время конфликта жителям Донецкой и Луганской областей было доставлено около 110 тонн помощи.

Напомним, 4 сентября Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированные территории Донбасса 9 грузовиков с гуманитарной помощью общим весом 166,55 тонны.

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