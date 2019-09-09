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На Донбассе получил травму украинский военный

Боевики совершили 9 обстрелов.

На Донбассе получил травму украинский военный
Фото: Макс Левин

В воскресенье, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Гранитного, Красногоровки, Верхнеторецкого, Николаевки, Авдеевки и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован обстрел вблизи Крымского.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевое травмирование.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

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