Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД
Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД
Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает
Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Подозреваемый в распространении детского порно повесился в винницком изоляторе

Мужчину обвиняли в пытках собственных детей.

Подозреваемый в распространении детского порно повесился в винницком изоляторе
Фото: Сергей Нужненко

Подозреваемый в пытках детей и распространении детского порно покончил жизнь самоубийством в изоляторе временного содержания в Виннице. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"7 сентября Винницкий городской суд взял под стражу 32-летнего винничанина, подозреваемого в распространении детской порнографии и пытках своих малолетних детей. По возвращении из суда в изолятор временного содержания в одиночной камере подозреваемый совершил самоубийство - повесился на простыне", - говорится в сообщении.

Сотрудники изолятора предоставили арестованному первую домедицинскую помощь и вызвали скорую помощь, но мужчина скончался.

Государственное бюро расследований проведет проверку законности действий работников изолятора.

Погибшего обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст. 127 УК (пытки).

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал без права залога мужчину, продававшего порно со своими детьми.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также