С начала суток боевики девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие… За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано четыре обстрела позиций ВСУ: вблизи Лебединского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Талаковки из стрелкового оружия; около Новотроицка из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности группировки "Север" боевики совершили пять обстрелов: в районе Новгородского из миномета калибра 82 мм., вблизи Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм; неподалеку Шумов по направлению Горловки из артиллерийских систем калибра 122 мм; вблизи Майорского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского из гранатометов различных систем.

"Подразделения объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - подытожили в штабе.

Напомним, в пятницу, 6 сентября, боевики открывали огонь 11 раз. Потерь среди ВСУ не было.