На газовой скважине в Сумской области произошел пожар

В Сумской области ночью 7 сентября на одной из газовых скважин "Ахтырканефтегаз" произошел пожар. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании на скважине №121 около села Анастасиевка спасатели получили около часа ночи.

"Предварительно, пожар возник во время попытки несанкционированной врезки в скважину", - говорится в сообщении.

В 7 утра факельное горение на газовой скважине было ликвидировано. В результате пожара была уничтожена одна единица техники.

Информация о жертвах и пострадавших в результате инцидента устанавливается.

К тушению пожара привлекли 70 спасателей ГосЧС и 24 единицы техники.

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