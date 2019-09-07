Полиция возбудила дело по факту изнасилования пассажирки Bla Bla Car
Полиция возбудила дело по факту изнасилования пассажирки Bla Bla Car
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Цемах не является важным свидетелем для процесса по МН17, - Геращенко
Цемах не является важным свидетелем для процесса по МН17, - Геращенко
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Суд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской области (ДОКУМЕНТЫ)
Суд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской области (ДОКУМЕНТЫ)
Новый министр рассмотрит возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях
Новый министр рассмотрит возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях
Виталий Касько назначен первым заместителем генпрокурора
Виталий Касько назначен первым заместителем генпрокурора
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
ГлавнаяОбществоПроисшествия

На газовой скважине в Сумской области произошел пожар

Спасатели тушили огонь более семи часов.

На газовой скважине в Сумской области произошел пожар
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

В Сумской области ночью 7 сентября на одной из газовых скважин "Ахтырканефтегаз" произошел пожар. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании на скважине №121 около села Анастасиевка спасатели получили около часа ночи.

"Предварительно, пожар возник во время попытки несанкционированной врезки в скважину", - говорится в сообщении.

В 7 утра факельное горение на газовой скважине было ликвидировано. В результате пожара была уничтожена одна единица техники. 

Информация о жертвах и пострадавших в результате инцидента устанавливается.

К тушению пожара привлекли 70 спасателей ГосЧС и 24 единицы техники.

Напомним, в центре Киева сгорел автомобиль невестки экс-главы НБУ Гонтаревой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также