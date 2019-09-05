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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано три случая массового пищевого отравления

Пострадали 31 взрослый и 8 детей.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано три случая массового пищевого отравления
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

В среду, 4 сентября, в Украине зафиксировано три случая массового пищевого отравления в трех разных регионах. Пострадали 39 человек, в том числе 8 детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Во Львовской области 3 и 4 сентября госпитализировали 10 взрослых и одного ребенка. Все пострадавшие были на свадьбе в с. Наконечное, празднование проходило в ресторане "Фазенда".

В Волынской области с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 взрослых и двое детей. Все пострадавшие посещали кафе "Олеся" в с. Зализна дорога.

В Черкасской области в инфекционную больницу попали 7 взрослых и пятеро детей, которые покупали полуфабрикаты в магазине "Деликат плюс".

Жизни пострадавших ничто не угрожает, из состояние оценивается как стабильное.

В местах общественного питания проводятся проверки.

Напомним, 2 сентября полиция Киева открыла уголовное производство по факту отравления шаурмой 7 студентов.

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