При пожаре в Золотоноше погиб 5-летний ребенок

Мать вынесла мальчика из задымленного помещения, но спасти его не удалось.

В результате пожара в многоэтажном доме г. Золотоноша Черкасской области, погиб 5-летний ребенок. Об этом сообщило региональное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел 2 сентября в 16:23 в одной из квартир жилого пятиэтажного дома по улице Шевченко. По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания.

"Войдя в квартиру, женщина вынесла своего 5-летнего сына из задымленной квартиры в безопасное место. Несмотря на усилия врачей скорой медицинской помощи, спасти жизнь мальчику, подвергнувшемуся сильному отравлению продуктами горения, не удалось", - сказано в сообщении.

Из дома эвакуировали восьмерых жителей, потушить огонь удалось в течение 15 минут.