На Донбассе за сутки зафиксировано 15 обстрелов, есть потери

Один военный погиб, еще один - ранен.

В понедельник, 2 сентября, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 15 обстрелов со стороны боевиков. В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного вооружения - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Водяного, Лебединского, Новомихайловки, Талаковки, Новотроицкого, Гнутово и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела: у Новотошковского, Новозвановки и Хутора Вольный.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня в районе Павлополя. О потерях не сообщается.