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ГлавнаяОбществоВойна

В заброшенной школе в ООС нашли тайник с арсеналом оружия, которое числилось как утерянное

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 413 УК (потеря военного имущества).

В районе проведения ООС в Луганской области в одном из поселков Новоайдарского района в заброшенной школе СБУ совместно с полицией обнаружило тайник с оружием и боеприпасами, которые, по предварительным данным, числились как потерянные в боях 2014-2015 годов.

Об этом сообщается на фейсбуке СБУ.

Правоохранители изъяли: автомат Калашникова АК-74, два подствольных гранатомета, три гранаты Ф-1, семь гранат РГД-5, сорок выстрелов к ВОГ-25, 1220 патронов калибра 5.45 мм, глушитель к автомату Калашникова. Весь арсенал изъятого направлен на экспертизу.

Фото: СБУ/ФБ

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (потеря военного имущества) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Фото: СБУФБ

Также сообщается, что в течение 2019 года на территории Луганской и Донецкой областей сотрудники СБУ изъяли из незаконного оборота почти 50 тыс. единиц стрелкового оружия, боеприпасов, патронов и взрывных устройств, а также более 15 килограммов взрывчатки.

Напомним, в начале августа этого года в Луганской области сотрудники СБУ разоблачили военных одной из частей ВСУ на незаконном сбыте оружия. Правоохранители задержали троих военнослужащих и их сообщника вблизи Северодонецка во время попытки продажи 12 гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, 30 гранат РГД-5 и Ф-1, более 30 подрывников для гранат и почти 3 тыс. патронов.

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