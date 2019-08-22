​Более 400 выпускников НАГУ поддержали обращение к Зеленскому с просьбой о сохранении и модернизации их альма-матер

Более 400 выпускников Национальной академии государственного управления при президенте Украины поддержали обращение к Владимиру Зеленскому, которым просят главу государства сохранить НАГУ, обеспечить её модернизацию, а также создать трехстороннюю контактную группу для наработки общего видения и предложений по дальнейшему развитию Академии госуправления.

Об этом рассказал глава Координационного совета выпускников академии госуправления Ярослав Лащук, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Ярослава Лащука, выпускников Национальной академии государственного управления глубоко обеспокоили слухи о возможном закрытии ВУЗа, который специализируется на подготовке и повышению квалификации государственных служащих категории «А» и «Б».

В поддержку альма-матер была создана инициативная группа выпускников, которая уже провела две пресс-конференции, 4 консультативные встречи с администрацией Академии, а также ряд выездных встреч и консультаций на базе филиалов НАГУ в Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

В результате более 400 человек высказали свою поддержку обращения к Президенту Владимиру Зеленскому, которым главу государства просят сохранить ВУЗ, обеспечить его модернизацию, а также создать трехстороннюю контактную группу из представителей Офиса Президента, профессорско-преподавательского состава НАГУ и инициативной группы выпускников Академии, для наработки общего видения и предложений по дальнейшему развитию Академии госуправления.

«Выпускники Национальной академии госуправления глубоко обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг ВУЗа и слухами о его возможной ликвидации. На сегодняшний день, Академия - единственное специализированное учебное заведение, где готовят высокопрофессиональных специалистов высшего уровня за украинские деньги, в соответствии с украинской повесткой и реалиями, государственных менеджеров, которые являются поддержкой и по сути гвардией Президента такой необходимой для реализации инициатив по реформированию и улучшению ситуации в Украине. От лица выпускников Академии мы обращаемся к Владимиру Зеленскому с просьбой взять вопрос модернизации и развития НАГУ под личный контроль. По нашему мнению, вопросы связанные с модернизацией Академии эффективнее было бы обсуждать в широком кругу, с участием как представителей Офиса Президента, так и профессорско-преподавательского состава, вместе с представителями инициативной группы выпускников. Так мы сможем обеспечить всестороннюю экспертизу, и выработать такое решение, чтобы Академия госуправления стала не только современным учреждением по подготовке специалистов государственного сектора высшего уровня, но и реализовала в полной мере свой аналитический проектно-тренинговый потенциал, такой необходимый, для обучения и подготовки представителей власти всех уровней», - рассказал Ярослав Лащук.

Лащук также отметил, что Академия управления подготовила десятки тысяч профессиональных государственных менеджеров, среди которых известные политики, министры, депутаты всех уровней и все те, кто обеспечивает функционирование машины государственного управления.

«Академия - настоящая кузница профессиональных управленческих кадров. А профессионально подготовленные руководители в системе управления государством - один из важных элементов государственной безопасности. Именно поэтому государственных служащих должны готовить в Украине, за счёт нашего бюджета. Мы надеемся, что Владимир Александрович Зеленский поддержит нашу инициативу и в очень скором времени лично убедится, что именно выпускники Академии стали движущей силой и поддержкой тех положительных изменений, которые происходят в стране, которых мы все так ждём, в надежде на которые украинцы и выбрали Владимира Зеленского президентом», - отметил Ярослав Лащук.

Напомним, Национальная академия государственного управления была создана в 1995 году специальным указом Президента Украины для подготовки высших управленческих кадров и, в отличии от большинства украинских ВУЗов, находится в прямом подчинении Государственному управлению делами, а не Министерству образования.