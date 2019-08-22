Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
ГлавнаяОбществоВойна

За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ

Боевики семь раз нарушили режим тишины.

За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За минувшие сутки российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины на Донбассе. В ходе обстрела был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"21 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих неподалеку Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" обстрелов не зафиксировано.

С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь - вблизи Водяного и у Новотроицкого.

Напомним, ОБСЕ назвало последнее перемирие ("хлебное") на Донбассе самым эффективным.

Ранее пресс-секретарь представителя Украины по ТКГ Леонида Кучмы тоже отметила, что несмотря на потери, режим тишины имеет благоприятное воздействие на ситуацию безопасности в зоне ООС. По ее словам дальнейшее перемирие очень важно, поскольку скоро начинается новый учебный год.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также