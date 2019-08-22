За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ

За минувшие сутки российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины на Донбассе. В ходе обстрела был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"21 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих неподалеку Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" обстрелов не зафиксировано.

С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь - вблизи Водяного и у Новотроицкого.

Напомним, ОБСЕ назвало последнее перемирие ("хлебное") на Донбассе самым эффективным.

Ранее пресс-секретарь представителя Украины по ТКГ Леонида Кучмы тоже отметила, что несмотря на потери, режим тишины имеет благоприятное воздействие на ситуацию безопасности в зоне ООС. По ее словам дальнейшее перемирие очень важно, поскольку скоро начинается новый учебный год.