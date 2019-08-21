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У Кучмы рассказали об итогах встречи ТКГ в Минске

"Дальнейшее бессрочное соблюдение режима тишины особенно важно в контексте начала нового учебного года".

У Кучмы рассказали об итогах встречи ТКГ в Минске
Фото: twitter.com/BelarusMFA

Трехсторонняя контактная группа отметила, что объявленный 21 июля режим тишины, несмотря на потери, имеет благоприятное воздействие на ситуацию безопасности в зоне ООС. Об этом на фейсбуке сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

На встрече ТКГ в Минске украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ Мартина Сайдика о завершении разминирования территорий возле моста в Станице Луганской и о готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019.

Отмечается, что до начала восстановительных работ на мосту, нужно демонтировать блокпост НЗФ ОРДЛО. Кроме того, в демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным.

Стороны договорились, что все работы по Станично-Луганскому мосту должны проходить в тесной координации со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

Одним из приоритетов работы социально-экономической подгруппы также является бесперебойное водоснабжение всей территории Донбасса.

«Все участники подгруппы согласились, что большего внимания требует вопрос возврата украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО, поскольку эта проблема является ключевой», - сказано в сообщении Олифер.

По ее словам, дальнейшее бессрочное соблюдение режима тишины особенно важно в контексте начала нового учебного года.

Напомним, 16 августа сотрудники ГосЧС разминировали территорию возле моста в Станице Луганской. При разминировании было обнаружено 197 взрывоопасных предметов.

После этого в СЦКК заявили о готовности украинской стороны начать восстановление моста в Станице Луганской. Заявлялось, что 20 августа украинская сторона готова начать демонтаж фортификационных сооружений, расположенных в районе КПВВ «Станица Луганская». Однако боевики ОРДЛО сорвали эти работы.

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