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За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия… За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов: неподалеку Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Старогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела: неподалеку Южного - из ручных противотанковых гранатометов, возле Луганского - из гранатометов различных систем.

С начала текущих суток зафиксировано два вражеских обстрела - неподалеку Новомихайловки и вблизи Водяного.

Напомним, ранее американский сенатор Рон Джонсон призвал Путина "отозвать псов войны" с Донбасса.

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