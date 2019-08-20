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Американский сенатор призвал Путина "отозвать псов войны" с Донбасса

Прекращение российской агрессии в Украине - в руках Путина.

Американский сенатор призвал Путина "отозвать псов войны" с Донбасса
Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Сопредседатель Украинской группы поддержки в Конгрессе США сенатор Рон Джонсон считает президента РФ Владимира Путина единственным человеком, который может за один день прекратить военный конфликт на Донбассе.

В интервью Голосу Америки Джонсон призвал Путина прекратить агрессию против Украины и "отозвать псов войны" с Донбасса.

"Меня тронули слова Зеленского о том, что его основным приоритетом является достижение мира с Россией. Однако, это действительно в руках Владимира Путина. Он должен отозвать псов войны", - заявил сенатор.

Рон Джонсон считает, что стоит поддерживать любой из способов мирного урегулирования военного конфликта на востоке Украины.

"Я нейтральный в вопросе того, какой именно процесс мирного урегулирования нужно поддержать. Я бы сказал, что нужно поддержать их все и, с моей точки зрения, все, что американское правительство и американский народ может сделать в этом ключе, важно. Опять отмечу, что один человек может практически за день остановить этот конфликт и это - Владимир Путин. Поэтому я бы призвал Владимира Путина прекратить агрессию против Украины, вернуть моряков, захваченных во время инцидента в Керченском проливе, и смириться с тем фактом, что нужно уважать территориальную целостность Украины. Россия с этим согласилась, а теперь нарушает договоренность", - сказал он.

Ранее в посольстве США в Украине заявили, что Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен прекратить агрессию.

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