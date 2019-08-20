Джонсон предложил изменить соглашение с ЕС во избежание жесткого "брексита"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо главе Европейского совета Дональду Туску, пишет The Times.

В нем Джонсон предлагает пересмотреть положения согласованного между ЕС и правительством Терезы Мэй соглашения о "брексите" в части, которая касается границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Джонсон предложил отказаться от страховочного варианта ("бэкстоп"), который призван предотвратить установление жесткой границы между членом членом Евросоюза Ирландией и британской Северной Ирландией после "брексита". В предложенном соглашении говорится, что если до конца переходного периода стороны не найдут приемлемого решения, то Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС.

В Великобритании считают, что это приведет к частичному экономическому отторжению Северной Ирландии, что "несовместимо с суверенитетом Соединенного Королевства как государства".

По словам Джонсона, "бэкстоп" заставит Великобританию продолжать придерживаться правил таможенного союза ЕС. А это, в свою очередь, по мнению главы британского правительства, несовместимо с желанием Великобритании выстроить стабильные долгосрочные отношения с ЕС.

Вместо "бэкстопа" Джонсон предлагает юридически обязать Великобританию и ЕС отказаться от пограничного контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией. До конца переходного периода будут приняты альтернативные соглашения, которые станут в перспективе частью будущего торгового соглашения между Евросоюзом и Британией и сделают "бэкстоп" излишним, считает Джонсон.

Напомним, что выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Однако парламент трижды проголосовал против сделки "Брекситу", а также отклонил проведение нового референдума и выход из Евросоюза без сделки.

В результате Евросоюз предоставил Британии шестимесячную отсрочку до конца октября.

"Брексит" намечен на 31 октября.