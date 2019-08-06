​В Брюсселе готовятся к жесткому "брекситу"

Руководство Европейского союза считает, что наиболее вероятный сценарий выхода Британии из ЕС на сегодняшний момент - "жесткий брексит" без всяких договоренностей.

Об этом пишет BBC со ссылкой на Daily Telegraph и Guardian, которым стали известны подробности встречи между чиновниками Еврокомиссии и дипломатами из 27 стран Евросоюза, отвечающими за "брексит".

Буквально до прошлой недели в Брюсселе доминировало мнение, что на предстоящем в октябре очередном саммите по "брекситу" Британия попросит об очередной отсрочке. Но после состоявшейся на прошлой неделе встречи со специальным советником Бориса Джонсона Дэвидом Фростом представителям ЕС стало очевидно, что у Британии есть только один план - выход из Евросоюза без договора.

Новый премьер-министр Великобритании не встретился ни с кем ни из руководства Евросоюза, ни из руководства стран ЕС, что, по их мнению, служит знаком его неготовности к компромиссам.

Как пишет Daily Telegraph, дипломаты на встрече признали, что больше нельзя рассчитывать на то, что депутаты британского парламента - противники "жесткого брексита" - смогут его предотвратить.

Фрост заявил на встрече, что после выхода из ЕС Британии планирует договориться о свободной торговле. Но, по сведениям газеты, в ответ Брюссель затребует выплату 39 миллиардов фунтов "счета за брексит" и решения вопроса по ирландскому "бэкстопу".

Напомним, что выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Однако парламент трижды проголосовал против сделки "Брекситу", а также отклонил проведение нового референдума и выход из Евросоюза без сделки.

В результате Евросоюз предоставил Британии шестимесячную отсрочку до конца октября.