Трамп предложил ввести смертную казнь за преступления на почве расизма

Президент США Дональд Трамп после трех массовых расстрелов в США осудил "расизм, ненависть и превосходство белых" и призвал Минюст страны разработать законопроект о введении смертной казни за подобные преступления. Об этом сообщает агентство Reuters.

"В один голос наша нация должна осудить расизм, фанатизм и превосходство белых. Ненависти нет места в Америке. Ненависть искажает разум, разрушает сердце и пожирает душу", - сказал Трамп.

Президент призвал к проведению реформ по контролю над психическим здоровьем, прекращению прославления насилия в обществе и смертной казни для тех, кто стоит за расстрелами.

"Поручаю Министерству юстиции предложить законопроект, обеспечивающий смертную казнь тем, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства", - заявил глава государства.

По словам Трампа, смертная казнь в таких случаях должна быть "выполнена быстро, решительно и без многолетних ненужных задержек".

Напомним, что жертвами стрельбы в американских штатах Техас и Огайо стали 30 человек, более 40 получили ранения. В связи с массовой гибелью людей в стране объявлен трехдневный траур.