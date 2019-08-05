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​Президент Туркменистана прокатился на автомобиле у "Врат ада"

Бердымухамедов жив.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впервые за более чем десять дней появился на государственном телевидении страны.

Как сообщает "Радио Свобода", в эфире программы "Ватан" был показан репортаж об активном отдыхе президента Туркменистана, исчезновение которого в середине лета породило слухи о его смерти.

В 28-минутном сюжете туркменский лидер ездит на велосипеде, прогуливается на лошади и стреляет из автоматического оружия. Также Бердымухамедов за рулем спортивного автомобиля проехался по пустыне Каракум, доехав да горящего газового кратера Дарваза, больше известного, как "Врата Ада".

Это его первое появление на ТВ более чем за десять дней. Последний раз его показывали 24 июля после того, как распространились слухи о его смерти. Но кадры, показанные 24 июля, вызвали сомнения специалистов телевизионщиков, которые посчитали, что съемки были идентичны тем, что были показаны в программе "Ватан" от 10 мая этого года.

Ранее официальные СМИ сообщали о том, что глава Туркменистана на целый месяц ушел в трудовой отпуск – с 15 июля по 15 августа. Бердымухамедов в предыдущие годы не уходил на столь длительный отдых. Кроме того, даже когда он находился на отдыхе, государственные СМИ ежедневно сообщали о том, чем занят президент страны.

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