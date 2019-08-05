​В МИД РФ отреагировали на слова Помпео о необходимости вернуть Крым Украине

Спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отреагировала на заявление госсекретаря США Майка Помпео о необходимости возвращения аннексированного Крыма в состав Украины

Госсекретарь США заявил об этом, выступая в организации "Экономический клуб Вашингтона".

Комментируя этот вопрос, Помпео подчеркнул, что США не намерены отказываться от прежнего курса.

"Позиция США заключается в том, что это (аннексия, - ред.) неприемлемо. Крым должен вернуться", - сказал он.

Комментируя слова Помпео, Захарова назвала его "последним человеком, кому Крым что-то должен".

"СМИ: «Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины»... Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - написала Захарова в Фейсбуке.

Отметим, что 25 июля прошлого года Помпео выпустил "Крымскую декларацию", в которой говорится, что Штаты никогда не признают аннексию полуострова Россией и будут и впредь настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.

Напомним, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Украина не признает вхождение полуострова в состав РФ и считает его своей территорией. После аннексии США и Евросоюз ввели санкции против ряда российских граждан. Также были утверждены списки невъездных лиц и были заморожены их счета.

В апреле 2014 года президент РФ Владимир Путин во время "прямой линии" впервые признал, что в Крыму действовали российские вооруженные силы, которые обеспечивали голосование на так называемом "референдуме". До этого российских военных называли "зелеными человечками", а Путин говорил, что военную форму РФ "можно купить в любом военторге".