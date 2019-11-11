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Помпео: ​США рассчитывают на диалог с Россией, но продолжат противодействовать ей в Украине и в Сирии

Госсекретарь убежден, что США необходимо "найти сферы", где возможно сотрудничество с РФ.

Помпео: ​США рассчитывают на диалог с Россией, но продолжат противодействовать ей в Украине и в Сирии
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости изыскать точки соприкосновения для сотрудничества с Россией, однако, Вашингтон продолжит оказывать сопротивление ее действиям в Украине и Сирии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нашей администрации есть основная миссия - противодействовать им (действиям России в Украине и Сирии - ИФ) и достичь целей везде, где мы можем выявить вмешательство России", - сказал Помпео, выступая в Чарльстоне (штат Южная Каролина).

При этом он отметил, что необходимо "найти сферы, где мы (США) можем сотрудничать с Россией".

Напомним, ранее Помпео также заверил, что США продолжат поддерживать Украину в борьбе с коррупцией.

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