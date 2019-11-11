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Рост поляризации и политический тупик: результаты парламентских выборов в Испании

Четвертые парламентские выборы за последних четыре года не смогли вывести Испанию из политического тупика. Теперь страну ждут сложные и нестойкие коалиции, альтернатива – еще больший раскол.

Фото: EPA/UPG

10 ноября на избирательные участки в Испании пришло около 70% избирателей. Немало по меркам европейских стран, но на 3% меньше, чем на предыдущих парламентских выборах в апреле этого года. И это не удивительно – испанский избиратель начал уставать.

За последние четыре года эти выборы стали уже четвертыми в стране. Такой настрой испанцев несложно объяснить, если вспомнить череду коррупционных скандалов в одной из крупнейших партий, общественное напряжение вокруг будущего Каталонии и разрытые травмы прошлого (например, перепогребение диктатора Франсиско Франко).

LB.ua разбирался, что означают результаты досрочных выборов для страны, а также – чего далее ждать от пятой экономики ЕС.

Упрямство наказывают

Инициатором последних досрочных выборов был действующий исполняющий обязанности премьер-министра и глава Социалистической партии – Педро Санчес. На апрельских выборах Санчес действительно стал триумфатором, уверенно обогнав всех конкурентов. Однако тогда молодой политик так и не смог найти партнеров по коалиции.

Педро Санчес c супругой (справа ) в день выборов в штаб-квартире партии в Мадриде, 10 ноября 2019.
Фото: EPA/UPG
Педро Санчес c супругой (справа ) в день выборов в штаб-квартире партии в Мадриде, 10 ноября 2019.

В ноябре социалисты получили 120 депутатских мест, на три позиции меньше апрельских результатов. Впрочем, они практически не потеряли поддержки, чего нельзя сказать о двух других партиях – Podemos (“Мы можем”) и Ciudadanos (“граждане”). Обе партии так или иначе срывали коалиционные переговоры с социалистами, за что и поплатились рейтингами.

Крайняя левая Podemos потеряла 7 мандатов, сохранив за собой 35 и до сих пор остается главным потенциальным партнером Санчеса по коалиции. Либеральные Ciudadanos же потерпели абсолютный разгром – 10 мандатов вместо 57 в апреле. Избиратели “граждан” ожидали, что, голосуя за эту партию они дадут им золотую акцию в формировании правительства. Вместо этого Ciudadanos заняла позицию непримиримого критика Санчеса.

Потери либералов конвертировались в голоса на правом фланге. Главными бенефициарами стали правоцентристы из Народной партии и праворадикальная Vox.

Фото: EPA/UPG

Радикалов поощряют

Если результат “народников” (88 мандатов, вместо 66 в апреле) просто восстанавливает свои позиции после разгромной череды скандалов двухлетней давности, то Vox переживает настоящий подъем. Партия получила 52 мандата, что более чем в два раза больше апрельских выборов. К слову, с этим весомым результатом их уже успели поздравить лидеры других европейских правых сил - Марин Ле Пен, Герт Вилдерс и Маттео Сальвини. За последний год Vox умело оседлал все ключевые для современных правых темы – от общеевропейского тренда борьбы с нелегальной миграцией, до местных исторических травм, связанных с наследием диктатора Франко.

Лидер Vox Сантьяго Абаскаль выступает с речью во время избирательной кампании на Плаза-де-Колон в Мадриде, 8 ноября 2019.
Фото: EPA/UPG
Лидер Vox Сантьяго Абаскаль выступает с речью во время избирательной кампании на Плаза-де-Колон в Мадриде, 8 ноября 2019.

Вместе с тем, главной (и изначальной) темой партии остается отношение к каталонским и баскским сепаратным движениям. Vox занимает не просто непримиримую позицию в этом вопросе (что можно сказать и про народников), но и продвигает достаточно жесткие методы реакции.

Усилили свои позиции и партии-сторонники независимости Каталонии, впервые получив половину поддержки на региональном уровне – настоящий разгром для общенациональных партий. Как бы странно это ни звучало, Vox и каталонские партии смогли усилить друг друга накануне выборов. Протесты обеих групп актуализировали и сделали центральным вопрос Каталонии для всей страны, чем добавили голосов “специалистам” в этой теме.

Причины в настроениях

Результаты последних выборов еще ближе к политическому тупику. Три левых общенациональных партии (социалисты, Podemos и новая партия Mas Pais) имеют 158 мандатов из 176 необходимых для большинства. Условный правый фланг имеет 150 мандатов, но тут еще сложнее – партии имеют слишком разные взгляды.

Это означает, что в Испании остаётся всего два варианта. Во-первых, объединение левых и партий меньшинств (каталонских и баскских). Такая коалиция будет взрывоопасной и потянет за собой мощную критику со стороны юнионистов. Во-вторых, широкая коалиция социалистов и народников. Этот вариант выглядит токсичным для обеих больших партий, но он лучше, чем идти на еще одни досрочные выборы. Новые выборы приведут к еще более жесткой радикализации – в этом сходятся все политические силы (включительно с Vox).

Лидер испанской партии Подемос Пабло Иглесиас приветствует своих сторонников во время митинга в Валенсии, 6 ноября 2019.
Фото: EPA/UPG
Лидер испанской партии Подемос Пабло Иглесиас приветствует своих сторонников во время митинга в Валенсии, 6 ноября 2019.

Американская социологическая компания Pew Research провела исследование настроений в Испании накануне выборов. Результаты практически призывают к необходимости стабилизации политической обстановки. 76% испанцев не верят, что политики отстаивают их интересы. Тогда как 80% говорят, что готовы голосовать в качестве протеста, чтобы власть услышала их. Всего треть страны удовлетворена качеством демократии. И что еще тревожней – каталонцы пессимистичней остальной Испании по всем пунктам.

Единственное, что возвращает испанцам оптимизм, – это экономическая ситуация. Хотя 57% до сих пор недовольны состоянием дел (против 42% тех, кто удовлетворён), уже это является кардинальной переменой в сравнении с пятилетней давностью. В 2013-м всего 4% были оптимистично настроены в вопросе экономической обстановки в стране, тогда как 96% – нет.

Экономика реагирует

Возобновление доверия испанцев к экономике непрерывно длится уже пять лет, и это имеет реальные предпосылки. После резкого падения в 2011-2012 годах, страна не просто восстановилась, но и достаточно быстро росла экономически. А грамотная социальная политика позволила конвертировать экономический рост в рост благосостояния граждан. И тут прежде всего речь идет о двукратном падении безработицы, до 14%.

Однако постепенно политические волнения переходят и на экономику. Национальный банк Испании сократил прогнозы роста на этот и следующие годы на 0,3% и 0,5% соответственно. Теперь в 2019-м в стране ожидают 1,9% рост, с замедлением до 1,5% в 2020 году. Это все еще практически в два раза больше, чем в еврозоне, но уже меньше темпов Испании прежних двух лет.

Падение темпов роста связывают со снижением потребительских настроений, а также внешних инвестиций. Оба пункта имеют свои корни именно в политической нестабильности. А потому в Мадриде понимают, что нужно срочно брать курс на стабилизацию. Даже если это будет означать создание непопулярных коалиций.

Александр КострыбаАлександр Кострыба, Журналист
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