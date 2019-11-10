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В Испании и Румынии проходят выборы

Испанцы снова выбирают парламента, румыны - президента страны.

В Испании и Румынии проходят выборы
Президент Румынии Клаус Йоханнис
Фото: EPA/UPG

В воскресенье, 10 ноября, в Испании и Румынии проходят выборы.

Испанцы второй раз в этом году выбирают парламент. Им предстоит выбрать 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов (верхняя палата).

Предыдущие выборы состоялись в апреле 2019 года, победу на них одержала Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE), которую возглавляет и.о. премьер-министра Педро Санчес. Но за прошедшее время она так и не смогла собрать большинство для формирования правительства, и в стране объявили перевыборы.

PSOE по итогам апрельских выборов получила 123 кресла в Конгрессе депутатов. Второе место заняла Народная партия (PP) она получил 66 мандатов. Третьей стала "Граждане" (Ciudadanos), четвертой - партия "Мы можем" (Podemos). Также впервые со времен диктатора Франсиско Франко (правил в 1939-1975 годах) в испанский парламент попали крайне правые из партии Vox, занявшей пятое место.

В Румынии сегодня состоится первый тур выборов президента страны.

На высший пост государства претендуют 14 кандидатов. Самым популярным кандидатом, согласно социологическим опросам, является действующий президент Клаус Йоханнис, которого выдвинула Национал-либеральная партия.

Скорее всего, во второй тур вместе с ним выйдет кандидатка от Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ. Также высокие рейтинги имеют бывший министр культуры Мирча Дьякону и депутат румынского парламента Дан Барна.

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