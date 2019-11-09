Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Зеленский уволил Бухарева с должности первого замглавы СБУ и назначил вместо него Нескоромного
Зеленский уволил Бухарева с должности первого замглавы СБУ и назначил вместо него Нескоромного
Зеркаль о решении суда ООН: "Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права"
Зеркаль о решении суда ООН: "Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права"
Дубилет попросил предоставить ему госохрану
Дубилет попросил предоставить ему госохрану
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Александрийский патриарх Феодор II признал ПЦУ (обновлено)
Александрийский патриарх Феодор II признал ПЦУ (обновлено)
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
ГлавнаяМир

Эрдоган сообщил, когда закончится военная операция в Сирии

Операция против сирийских курдов продолжается месяц.

Эрдоган сообщил, когда закончится военная операция в Сирии
Реджеп Эрдоган
Фото: EPA/UPG

Турция готова вывести армию из Сирии только после вывода войск из региона остальными странами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Reuters

"Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока не выйдут другие страны", - сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция готова продолжать свою военную операцию, пока все курдские боевики не покинут регион.

Также в Министерстве обороны Турции сообщили о завершении третьего совместного патрульного рейда с Россией, который продлился вдоль 88-километрового восточного участка границы.

Напомним, Турция начала военную операцию "Родник мира" на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов 9 октября. По данным ООН, из-за операции 130 тыс. людей стали беженцами.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился о выводе тысячи американских военнослужащих из Сирии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также