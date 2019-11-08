Трамп может обнародовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским

Трамп готов ее опубликовать, однако он считает это плохим прецедентом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него был телефонный звонок "о котором никто не знает" с президентом Владимиром Зеленским, и сказал, что рассматривает возможность обнародования стенограммы этого разговора. Об этом сообщает Independent.

"Я опубликую его, если они (демократы) захотят, не вижу проблем с этим, но я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент", - отметил Трамп.

Напомним, 10 октября сообщалось, что президент Владимир Зеленский не готов публиковать стенограммы своих разговоров с кем-либо.