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Глава МИД Германии: "Я не думаю, что мозг НАТО мертв"

"Мы благодарны США за тот вклад, который они делают в развитие безопасности Германии и Европы в целом".

Глава МИД Германии: "Я не думаю, что мозг НАТО мертв"
Хайко Маас
Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в защите союзников по НАТО, а "то, что мы сейчас переживаем, - это смерть мозга НАТО".

Об этом Маас заявил на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео в Лейпциге.

"Я не думаю, что мозг НАТО мёртв. Я твёрдо верю в международное сотрудничество. Ведь страны Альянса постоянно сталкиваются с глобальными вызовами. А НАТО - это тот альянс, в котором мы работаем вместе над вопросами и вызовами в сфере безопасности. Наша ключевая задача - гарантировать безопасность. В этом и заключается суть НАТО", - подчеркнул министр

"Именно поэтому мы и благодарны США за тот вклад, который они делают в развитие безопасности Германии и Европы в целом. Вместе мы должны прийти к тому, что наш союз продолжит сотрудничать перед теми вызовами, с которым мы столкнулись", - добавил Маас.

Напомним, ранее Макрон заявил, что не верит в положения ст. 5 Устава НАТО относительно коллективной обороны, согласно которому нападение на одного союзника Альянса рассматривается как нападение на всех союзников. Он также заявил ,что "мозг НАТО мертв", а Европу он призвал "проснуться".

Отметим, что президент США Дональд Трамп ранее критиковал Германию за низкие расходы на финансирование НАТО.

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