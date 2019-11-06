Трамп поблагодарил Волкера за его показания в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп поблагодарил бывшего спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера за показания, стенограмму которых накануне обнародовали комитеты Конгресса.

"Спасибо Курту Волкеру, спецпредставителю США по вопросам Украины, который в своих показаниях в Конгрессе, которые были только что обнародованы, сказал: "Вы спрашивали о том, какие обсуждения я имел о quid pro quo (обещания услуги за услугу) и прочее. Никаких, я не знал, что было quid pro quo". Охота на ведьм!" - написал Трамп в Twitter.

Согласно обнародованной стенограмме, в своих показаниях Волкер отрицал сведения о том, что президент Трамп пытался задержать выделение помощи Украине к тому времени, когда Киев объявит о расследовании в отношении возможного вмешательства в выборы 2016 года. Он также не подтверждал, что Трамп пытался найти компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Все же из стенограммы видно, что Волкера беспокоила роль Руди Джулиани в отношениях с Украиной.

В то же время, посол США в ЕС Гордон Сондленд, в соответствии со стенограммой показаний,

признал связь между военной помощью Украине и расследованием против Байдена.