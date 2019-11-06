В результате атаки российской авиации по населенным пунктам на северо-западе Сирии, разрушено здание роддома и детской больницы, ранено два медика в поселке Шинан. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.

Фото: агентство Anadolu

Фото: агентство Anadolu

"Здание роддома и детской больницы было полностью разрушено в населенном пункте Шнан, в зоне деэскалации в провинции Идлиб. За данными наблюдательного центра за авиацией сирийской оппозиции, российские военные самолеты атаковали населенные пункты Джиср-аль-Шугхур, Аль-Янудиях, Шейх Сндян, Ганйа, Кафар-Сийнах, Баарбу, Сутух-аль-Дейр, Шейх Мустафа, Аль-Накер, Бсида и Мишерфах", - сказано в сообщении.

Фото: агентство Anadolu

Фото: агентство Anadolu

Главврач роддома и детской больницы "Ихлас" Зухейр Каррат сообщила, что военная авиация совершила двойной налет на медицинские объекты в ночь на 6 ноября.

Фото: агентство Anadolu

Фото: агентство Anadolu

"В результате здание больницы было почти полностью разрушено, два медработника получили ранения. Новорожденные и пациенты эвакуированы", - отметила Каррат.

Фото: агентство Anadolu

Силы гражданской обороны эвакуировали персонал больницы и потушили пожар.

По данным агентства IHA, из-за авиа атаки по Джиср-аль-Шугхур погиб один человек гражданского населения, семеро были ранены. Нападение было направлено на здание горсовета, школу и мечеть.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что Турция передала РФ 18 человек из состава Свободной сирийской армии, которые были взяты в плен 29 октября. По ранным российских СМИ, сирийцы попали в плен после боя на северо-западе Таль-Тамра в провинции Хасеки.

Передача пленных состоялась в районе пограничного перехода Дербассия на турецко-сирийской границе. После передачи они будут отправлены в район Камышлы.