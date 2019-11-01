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Турция передала РФ 18 пленных из Свободной сирийской армии

По данным СМИ РФ, сирийцы попали в плен после боя на северо-западе в провинции Хасеки.

Турция передала РФ 18 пленных из Свободной сирийской армии
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Фото: EPA/UPG

Турция передала России 18 человек из состава Свободной сирийской армии, которые были взяты в плен 29 октября. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в твиттере. 

"18 человек, задержанных во время проведения поисково-розыскных/разведочных/охранных мероприятий на юго-востоке города Расулайн 29 октября, были переданы в результате координации действий с уполномоченными от Российской Федерации", - сказано в заявлении.

По данным СМИ РФ, сирийцы попали в плен после боя на северо-западе Таль-Тамра в провинции Хасеки. Передача пленных состоялась в районе пограничного перехода Дербассия на турецко-сирийской границе. После передачи они будут отправлены в район Камышлы.

Напомним, Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов 9 октября. По данным ООН, из-за операции 130 тыс. людей стали беженцами.

В начале октября президент США Дональд Трамп де-факто дал зеленый свет турецкому наступлению, что вызвало резкую критику не только со стороны демократов, но и республиканцев. В курдских Отрядах народной самообороны (YPG) назвали поведение США "ударом в спину".

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