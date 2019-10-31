Министерство обороны США опубликовало первые снимки и видеокадры операции американских спецназовцев в Сирии, в результате которой был ликвидирован лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Американские военные предостерегли исламистов от попыток совершить "акт возмездия" за смерть своего главаря.

На рассекреченных, зернистых черно-белых кадрах аэрофотосъемки видно, как силы американского спецназа приближаются к комплексу, в котором скрывался аль-Багдади, а самолеты ВВС США ведут огонь по находящимся неподалеку боевикам. Самый драматичный момент видео - огромный столб черного дыма, поднимающийся с земли после того, как военные с помощью бомб сравняли с землей здание, внутри которого находился лидер террористов.

Фото: golos-ameriki.ru

"Это выглядит сейчас как автостоянка с большими выбоинами", - рассказал генерал морской пехоты Кеннет Маккензи, глава Центрального командования Вооруженных сил, руководящий американскими подразделениями на Ближнем Востоке.

Маккензи также сообщил, что идея о полном разрушении комплекса была отчасти вызвана соображениями обеспечить гарантию того, что это не станет святыней или другого рода памятным местом для террористов". "Теперь это просто еще один участок земли", - объяснил генерал.

Напомним, о гибели аль-Багдади стало известно 27 октября.

"Багдади был больным и безнравственным человеком. Он был убит жестоким образом: он убегал как трус. Он умер как собака, как трус. Мир стал значительно безопаснее", - заявил президент США Дональд Трамп, объявляя о ликвидации террориста.