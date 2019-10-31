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В Гонконге протестующим запретили надевать маски на Хэллоуин

В Гонконге протестующим запретили надевать маски на Хэллоуин
Фото: EPA/UPG

Полиция Гонконга 31 октября применила слезоточивый газ против участников демонстраций, которые вышли на акцию протеста в масках, традиционно используемых во время празднования Хеллоуина.

Полиция начала распылять газ после того, как демонстранты надели на лица маски. Некоторые из этих масок представляли собой портреты главы администрации Гонконга Кэрри Лам и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает Голос Америки.

Организаторы выступления призвали своих сторонников надеть маски, чтобы "опротестовать" недавнее распоряжение властей о запрете на использование масок в общественных местах.

Полиция вытеснила демонстрантов из района Лан Квай Фонг, в котором проходила демонстрация, однако неизвестно, был ли кто-либо арестован.

Полицейские также применили слезоточивый газ для разгона сотен протестующих, многие из которых были в масках, на одной из главных транспортных автомагистралей в Коулуне, на севере Гонконга.

Полиция сообщила, что будет требовать от всех подозреваемых в участии в протестах немедленно снять с себя маску или смыть грим. Однако маски, используемые во время Хеллоуина, не подпадают под действие городского запрета.

Кроме того, полицейские столкнулись с еще одной проблемой: они не знают, с кем именно имеют дело - с участниками протестов или с людьми, празднующими Хэллоуин.

Протесты продолжаются в Гонконге на фоне тревожных новостей о состоянии городской экономики. 31 октября власти города сообщили, что Гонконг впервые за последние десять лет вошел в техническую рецессию.

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