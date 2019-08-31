Три лидера протестов в Гонконге были арестованы рано утром 30 августа, спустя несколько часов после того, как протестующие провели общегородской просмотр номинированного на "Оскар" документального фильма об украинской Революции Достоинства "Зима в огне".

Фото: twitter.com

Об этом сообщает Kyiv Post.

Ленту о событиях зимы 2013-2014 годов показали на 40 различных площадках города. Документальный фильм проектировали на стены или на экраны, которые принесли горожане.

As the final credits roll, over applause the crowd begins to chant 光復香港，時代革命！ pic.twitter.com/ce6LguFzjQ — Antony Dapiran (@antd) August 29, 2019

Мы вдохновлены документальным фильмом "Зима в огне" и тем, как люди в Украине начали забастовку, чтобы бороться за свою свободу", - сказал один из лидеров протестов Джошуа Вонг.

Утром 30 августа организаторы показа фильма Джошуа Вонг, Агнес Чоу и Энди Чен были поочередно задержаны полицией и увезены в неизвестном направлении.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются третий месяц. Изначально поводом для выступлений был законопроект об экстрадиции на материковый Китай подозреваемых по уголовным делам. Власти выполнили требование протестующих, отказавшись рассматривать документ, однако жители Гонконга продолжают выходить на улицы и требовать ещё большей независимости от Пекина.