Жителей Флориды призвали запастись едой, водой и лекарствами из-за урагана "Дориан"

Власти американского штата Флорида призвали жителей запастись едой, водой и лекарствами хотя бы на неделю и быть готовыми к проблемам с электроснабжением и мобильной связью из-за приближения урагана "Дориан".

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что в начале следующей недели "Дориан" достигнет побережья. Синоптики предупредили, что с приближением к суше ураган усиливается.

Во Флориде уже объявлен режим чрезвычайной ситуации, задействованы 2500 военных Национальной гвардии, еще 1500 - в режиме ожидания.

Накануне из-за приближающегося к США урагана президент Дональд Трамп отменил запланированную поездку в Польшу, отправив вместо себя вице-президента Майка Пенса.

Президент США заявил что остается в стране, чтобы "гарантировать, что все ресурсы правительства будут сосредоточенные на противодействие надвигающемуся шторму".