​Меркель позвонила Путину после разговора с Зеленским

Владимир Путин и Ангела Меркель во время встречи в Сочи, 18 мая 2018.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых был затронут "украинский вопрос".

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, по его словам, лидеры Германии и РФ обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки".

Кроме того, Меркель призвала активизировать переговоры по вопросу транзита газа через территорию Украины.

Kanzlerin #Merkel hat heute mit dem russischen Präsidenten #Putin telefoniert. Themen waren u.a. Vorbereitungen für ein Gipfeltreffen im Normandie-Format sowie die Lage in Syrien und Libyen. pic.twitter.com/6iF1aQFCYm — Steffen Seibert (@RegSprecher) 29 августа 2019 г.

Накануне Зайберт заявил, что Берлин пока не может назвать конкретной даты саммита "нормандской четверки" по Украине, но подготовка идет.

Ранее Меркель подтвердила стремление провести саммит "нормандской четверки" в ближайшее время для урегулирования. По ее словам, участники саммита G7 поддержали эту идею. Меркель отметила, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" должна произойти "очень скоро".

Напомним, 28 августа президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии провели четвертый за последние месяцы телефонный разговор. 26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие переговоры в "нормандском формате" состоятся в сентябре, однако даты не назвал.

В последние недели идут разговоры о том, что после длительного перерыва уже в ближайшее время может пройти новый саммит в "нормандском" формате, с участием руководителей Украины, Франции, Германии и РФ. С призывами провести такой саммит выступил президент Украины Зеленский после того, как 6 августа в результате обстрела на Донбассе погибли четверо украинских военных. На следующее утро Зеленский связался с президентом РФ и президентом Франции. Он также предлагал расширить круг участников за счет руководителей Великобритании и США, но это предложение пока не нашло поддержки.