Великобритания, Франция и Германия призвали в ООН сохранять санкции против КНДР

Дипломаты из Великобритании, Франции и Германии указали в ООН на необходимость сохранения международных санкций в отношении Северной Кореи после недавно проведенных Пхеньяном ракетных испытаний.

Об этом говорится в совместном заявлении этих трех стран, опубликованном по итогам созванного ими заседания СБ ООН. Оно состоялось во вторник за закрытыми дверями, передает Интерфакс-Украина.

"Международные санкции должны быть сохранены, и они должны в полной мере и строго соблюдаться до тех пор, пока ядерная и баллистическая программы Северной Кореи не будут ликвидированы", - говорится в документе.

В заявлении стороны "выразили обеспокоенность недавней серией пусков баллистических ракет, осуществленных КНДР". В нем указывается, что такие пуски нарушают резолюции Совета безопасности ООН.

В течение лета в КНДР провели целую серию испытаний баллистических ракет малой дальности.

23 августа министр иностранных дел КНДР заявил, что его страна постарается остаться "величайшей угрозой Америке", если Соединенные Штаты продолжат поддерживать санкции против Пхеньяна.

Напомним, в апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в июне 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, который предусматривает полную денуклеаризацию КНДР, но не содержит конкретных шагов по достижению этой цели.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет.