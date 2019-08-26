По окончанию саммита G7 приняли декларацию, один из пунктов которой касается Украины

Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в Биаррице подписали короткое совместное заявление, один из пунктов которого касается Украины.

Декларация не похожа на объемные коммюнике, которые обобщали результаты саммитов в предыдущие годы, и содержит на одной странице только несколько пунктов, отмечает DW.

Из-за значительных расхождений между президентом США Дональдом Трампом и другими участниками группы президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита заявил, что принятие заключительного коммюнике не планируется, поэтому итоговое заявление стало некоторой неожиданностью. Без этого заявления саммит в Биаррице стал бы первым в 44-летней истории встреч, который завершился бы без принятия совместного документа.

В заявлении, обнародованном на сайте Елисейского дворца, отмечается, что лидеры Большой семерки "стремятся подчеркнуть большое единство и позитивную атмосферу дискуссий" на саммите. Лидеры стран договорились о таких пунктах, как торговля, ситуация вокруг Ирана, Украины, в Ливии и Гонконге.

В пункте, который касается торговли, отмечается, что группа G7 подтверждает свою преданность принципам открытой и честной мировой торговли и стабильности мировой экономики. Также отмечается намерение реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы повысить эффективность ее работы по защите интеллектуальной собственности и устранения нечестных торговых практик.

В пункте в отношении Ирана отмечается две цели государств группы: недопущение получения Ираном ядерного оружия и укрепление мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.

В пункте в отношении Украины указывается, что Германия и Франция в ближайшие недели организуют саммит в "нормандском формате" с целью достижения реальных результатов.

В пункте в отношении Ливии акцентируется на поддержке перемирия в этой стране, а также высказывается убеждение, что только политическое решение сможет обеспечить стабильность в Ливии.

В заключительном заявлении лидеры стран G7 также призвали к избеганию насилия в Гонконге.