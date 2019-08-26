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The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Его позицию поддержал только Конте, Абе был нейтральным, остальные выступили против.

The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп во время ужина лидеров "Большой семерки" во Франции настойчиво предлагал вернуть Россию в состав группы, но получил поддержку по этому вопросу только от премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Об этом пишет The Guardian.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ занял нейтральную позицию, а остальные лидеры - премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, глава Евросовета Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон - решительно выступили против инициативы Трампа.

Они заявили, что G7 является "семьей, клубом, сообществом либеральных демократий", к которым Владимир Путин не принадлежит. Но для Трампа, как сказал источник газеты, "это не очень важно, он не разделяет эту точку зрения".

Он заявил, что присутствие России необходимо для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР.

Напомним, Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после оккупации украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

Саммит "Большой семерки", в которую входят Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада, США и Япония, проходит в Биаррице 24-26 августа.

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