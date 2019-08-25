Глава МИД Ирана неожиданно прибыл в город проведения саммита G7, встретился с Макроном и улетел (обновлено)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф в воскресенье, 25 августа, неожиданно прибыл во французский город Биарриц, где проходит саммит "Большой семерки".

Об этом сообщил в твиттере представитель иранского МИДа Аббас Мусави.

Зариф прилетел по приглашению своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, с которым намерен провести переговоры. Мусави отметил, что глава иранской дипломатии не намерен встречаться с американской делегацией, принимающей участие в саммите G7.

Как сообщает DW, источники информагентства dpa в дипломатических кругах администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что Зариф не был приглашен на саммит и прибыл исключительно для встречи с Ле Дрианом.

Обновление. В твиттере Зарифа говорится, что после встречи с Ле Дрианом он успел пересечься и с Макроном.

Iran's active diplomacy in pursuit of constructive engagement continues.



Met @EmmanuelMacron on sidelines of #G7Biarritz after extensive talks with @JY_LeDrian & Finance Min. followed by a joint briefing for UK/Germany.



Road ahead is difficult. But worth trying. pic.twitter.com/oXdACvt20T — Javad Zarif (@JZarif) August 25, 2019

Вскоре после этого самолет с министром иностранных дел Ирана улетел из Биаррица. Его визит продлился всего несколько часов.

Канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге сказала, что присутствие Зарифа в Биаррице было "параллельным событием в том же месте, но не в рамках G7". По ее словам, нужно пользоваться любой возможностью, чтобы убедить Иран оставаться в рамках ядерной сделки.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что лидеры "семерки" уполномочили его вести диалог с Ираном во избежание выхода страны из ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не участвовал в его обсуждении, отметив, что если лидеры других стран хотят вести переговоры с Ираном, то "нельзя им это запретить".