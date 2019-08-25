Канада выступила против возвращения РФ в состав G7 до окончания агрессии против Украины

Правительство Канады считает, что Россию нельзя возвращать в состав "Большой семерки" до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министров Канады Джастина Трюдо и Великобритании Бориса Джонсона, говорится на сайте канадского правительства.

"Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины", - сообщили в офисе главы правительства Канады.

Среди других международных тем, оговоренных Трюдо и Джонсоном, была Венесуэла, напряжение в Персидском заливе и ситуация в Кашмире.

Встреча Трюдо и Джонсона прошла в рамках саммита лидеров стран "Большой семерки", которая проходит в эти дни во французском Биарицце.

Напомним, за несколько дней до саммита президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что это будет возможным после прекращения агрессии РФ в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что сейчас возвращать Россию в G7 было бы преждевременным.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.