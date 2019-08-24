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Российский космический корабль с роботом "Федор" на борту не смог состыковаться с МКС

Повторная попытка будет сделана в ночь с воскресенья на понедельник.

Российский космический корабль с роботом "Федор" на борту не смог состыковаться с МКС
Международная космическая станция
Фото: interfax.by

Космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор» (позывной Skybot-F850), не смог состыковаться с Международной космической станцией в запланированное время, сообщает РИА Новости.

"Корабль подошел к станции на расстояние около 100 метров, завис, а затем начал отходить от нее до дистанции 102 метров", - говорится в сообщении.

Источник агентства в ракетно-космической отрасли утверждает, что причиной инцидента могла стать неполадка в системе стыковки корабля «Курс». 

Перед неудачной попыткой стыковки робот опубликовал сообщение в твиттере.

В связи с произошедшим в Центре управления полетами началось заседание государственной комиссии. Представителей прессы попросили покинуть здание.

Повторная попытка стыковки космического корабля "Союз МС-14" к МКС будет сделана в ночь с воскресенья на понедельник.

Корабль с «Федором» стартовал с космодрома Байконур 22 августа. Планировалось, что после стыковки с МКС робота перенесут из «Союза МС-14» в российский сегмент, где в течение двух недель он должен будет выполнить ряд тестов и вернуться на Землю 7 сентября.

Напомним, в конце июля SpaceX запустила в космос ракету с новым стыковочным узлом для МКС. Установка узла завершит подготовку к началу полетов частных пилотируемых кораблей.

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