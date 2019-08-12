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Сегодня ночью украинцы смогут наблюдать пик метеорного дождя

Метеорный дождь Персеиды происходит каждый год с 17 июля по 24 августа.

Сегодня ночью украинцы смогут наблюдать пик метеорного дождя
Фото: Игорь Хомич\streetastronomy

В ночь с 12 по 13 августа украинцы смогут наблюдать фактический пик метеорного дождя Персеиды. Об этом сообщает Streetastronomy.

"Персеиды - динамичный, стабильный и численный метеорный поток, достигает своего максимума ежегодно в августе. Начинается все обычно 17 июля и заканчивается 24 августа. В течение пика количество метеоров, сгорающих в атмосфере, может достигать в средней численности от 80 до 120 в час ", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в 2019 году пиковое значение количества метеоров в час, которое может увидеть человек на темном небе, составляет 80.

"По прогнозам Международной метеорной организации, фактический пик метеорного дождя Персеиды в этом году ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Ночи накануне и после пика также будут богаты на метеоры. Но почти полная луна затмит не слишком яркие метеоры. Поэтому лучшим временем наблюдения будут утренние часы 11, 12 и 13 августа", - отмечается в сообщении.

Метеорный дождь Персеиды происходит каждый год с 17 июля по 24 августа, когда Земля проходит через орбиту кометы Свифта-Туттля.

Напомним, Украина и Турция подписали протокол о совместном изучении космоса. Об этом стало известно по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана.

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