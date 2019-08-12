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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В ночь на понедельник двое киевлян получили травмы в драке с иностранными студентами

Иностранцы слишком громко слушали музыку.

В ночь на 12 августа в Киеве возник конфликт между местными жителями и иностранными студентами, который вскоре перерос в драку. Об этом сообщает "Информатор".

Фото: Информатор

По данным полиции, иностранцы, которые учатся и временно проживают в Украине, подъехали к дому номер 6 на улице Гмыри и включили громкую музыку в своей машине. Местный житель сделал им замечание в агрессивной форме, на что иностранцы отреагировали резко и попытались наехать на мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Возмутившись, он разбил лобовое стекло в автомобиле.

В видео присутствует нецензурная лексика!

Между сторонами завязалась драка, в ходе которой пострадали двое киевлян, их госпитализировали. Вызванный на место ЧП наряд патрульной полиции задержал одного из иностранцев, так как он вел себя особенно агрессивно. Из автомобиля правоохранителей задержанный выкрикивал нецензурные выражения на английском и грозился убить мужчину - участника конфликта.

Друзья задержанного иностранца, которые также были пьяны, уверяли журналистов и прохожих, что причина их задержания - темный цвет кожи. Правоохранители проверили их на драгере. Прибор показал, что в организме водителя авто 0,29 промилле алкоголя. Отмечается, что допустимая норма за рулем - 0,2 промилле.

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